Москва, 10 сентября, 2020, 15:44 — ИА Регнум. 15 сентября в 13:00 в пресс-центре REGNUM состоится двадцать седьмое заседание Экспертного клуба «Регион».

ИА REGNUM Пресс-центр REGNUM

Тема заседания: «Региональные выборы — 2020: уровень конкуренции и особенности результатов»

Вопросы для обсуждения:

Партии на выборах. Стратегия и тактика основных игроков. Уровень конкуренции на губернаторских выборах, выборах в законодательные собрания, важнейших муниципальных выборах. Наиболее конкурентные кампании. Факторы, обусловившие рост конкуренции. Политические технологии на выборах-2020. Политическое прогнозирование на выборах-2020. Дискуссия о вторых турах. Доминирование «Единой России», «большая тройка» и «новые» партии: как кампания-2020 повлияет на думские выборы.

Экспертный клуб «Регион» — ведущая дискуссионная площадка, на которой ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.