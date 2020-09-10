Круглый стол: Выборы в регионах 2020: конкуренция и особенности результатов
Москва, 10 сентября, 2020, 15:44 — ИА Регнум. 15 сентября в 13:00 в пресс-центре REGNUM состоится двадцать седьмое заседание Экспертного клуба «Регион».
ИА REGNUM
Пресс-центр REGNUM
Тема заседания: «Региональные выборы — 2020: уровень конкуренции и особенности результатов»
Вопросы для обсуждения:
- Партии на выборах. Стратегия и тактика основных игроков.
- Уровень конкуренции на губернаторских выборах, выборах в законодательные собрания, важнейших муниципальных выборах.
- Наиболее конкурентные кампании. Факторы, обусловившие рост конкуренции.
- Политические технологии на выборах-2020.
- Политическое прогнозирование на выборах-2020. Дискуссия о вторых турах.
- Доминирование «Единой России», «большая тройка» и «новые» партии: как кампания-2020 повлияет на думские выборы.
Экспертный клуб «Регион» — ведущая дискуссионная площадка, на которой ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».
На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.
Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.
Адрес пресс-центра:Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6-й этаж).
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