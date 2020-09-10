Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Коллективная иммунизация населения к COVID-19 может произойти к осени 2021 года, пока об этом говорить рано, а иммунитет есть лишь у 20% населения. Об этом заявил 10 сентября и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, коллективный иммунитет — временный процесс: как минимум 67−70% населения должно иметь антитела к COVID-19.

«Сегодня проводятся различные исследования и у нас в город и в стране в целом, показатель иммунитета порядка 20%. Начало вакцинации, несомненно, увеличит число тех, кто будет иметь иммунитет», — пояснил Лиознов.

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Специалист также отметил, что значительная часть людей переносит коронавирус в легкой форме и бессимптомно, поэтому коллективный иммунитет в результате естественного течения заболевания, без вакцинации, тоже нарастает.

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«Поэтому говорить, когда это будет, сложно, но мы видим, что этот процесс идет, — резюмировал Лиознов. — Перенесенное заболевание формирует иммунитет, длительность его мы пока оцениваем, но видим, что те, кто переболел весной-летом сейчас не заболевают. Поэтому наша надежда, что этот иммунитет будет более-менее продолжительным и, за счет циркуляции возбудителя и вакцинации, мы его сможем сформировать к осени 2021 года».