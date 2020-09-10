Белград, 10 сентября, 2020, 15:50 — ИА Регнум. 10 сентября президент Сербии Александр Вучич встретился с послами стран Вышеградской группы, с которыми он провёл, по его словам, «полезные для Сербии переговоры».

83C11C-6ADB-403F-BAAB-E1DECE57563D

В своём профиле в соцсети президент Сербии указал, что он встретился с послами Чехии, Словакии, Венгрии и Польши, Томашем Кухтом, Федеором Розохом, Аттилой Пинтером и Рафалом Перлом.

«Это были важные и очень полезные переговоры для Сербии в приятной послеобеденной обстановке в Белграде», — говорится в сообщении под фотографией Александра Вучича с послами.