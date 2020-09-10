Минск, 10 сентября, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Власти Украины обеспокоены тем, насколько глубоко может зайти интеграция между Россией и Белоруссией. Об этом 10 сентября заявил украинской посол в Минске Игорь Кизим в интервью «Громадське».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.

«Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, то о чем тут еще говорить?» — отметил украинский посол.

«Насколько глубоко пойдет интеграция, то это, конечно, нас беспокоит», — также заявил он.

При этом Кизим пояснил, что ранее в Киеве понимали, так как были устные гарантии Минска, что граница Белоруссии и Украины «будет и дальше мирной».

«А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Беларуси и России — это вызывает вопросы», — сказал украинский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в последние дни Россия и Белоруссия смогли в значительной степени продвинуться в разрешении накопившихся задач и проблем между двумя государствами.