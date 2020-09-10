Москва, 10 сентября, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Цены нефти 10 сентября мечутся из стороны в сторону, затрудняясь определиться с направлением, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Если утренние торги открылись ростом цен на 0,5−0,6% к вчерашнему закрытию, то ко второй половине дня рост сменился падением, и цена Brent снизилась на 0,4% до $40,61 за баррель, а цена WTI падает на 0,6% до $37,79 за баррель.

Зарубежные СМИ сообщают об атаке йеменских повстанцев хуситов на международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии, но в самой Саудовской Аравии эту информацию пока не подтверждают.

Министерство энергетики США в августе отметило рост мирового спроса на нефть на 1 млн баррелей в сутки, но, тем не менее, снизило прогноз мирового спроса в 2020 году на 210 б/с.

Цена Brent пока оттолкнулась от поддержки в $39,60 за баррель и торгуется выше этой отметки, но похоже, что чёткого направления движения у неё пока нет.

На сегодня прогнозируется цена на Brent в диапазоне $39,90−41 за баррель», — считает эксперт.

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