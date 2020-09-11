Москва, 11 сентября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Заверения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что коронакризис не нанес банковской сфере экономики РФ серьезного ущерба, плохо сочетаются с ее же призывом к банкам начать пересмотр своих кредитных портфелей. Не грядет ли в ближайшем банковском будущем буря и кризис, разбиралась обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Денежки

Пока идет период регуляторных послаблений, связанных с необходимостью учитывать последствия коронавирусной эпопеи, банковское руководство, предположительно, может и не так пристально присматриваться к перспективам. Мол, пройдет время, наступит 1 июля 2021 года, и тогда кончаться все эти послекоронавирусные послабления, и жизнь войдет в привычную колею.

Набиуллина строго «погрозила пальцем», чтоб подобных мыслей даже не возникало, а риски по невозвратам выданных кредитов решительно оценивались уже сегодня. К чему такая спешка и не видит ли Набиуллина с высоты своего поста угрозы, о которых остальные могут пока только гадать? Читайте в статье Галины Смирновой «Впереди кризис и банкопад: о чем говорит предупреждение Набиуллиной?».