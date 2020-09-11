Минск, 11 сентября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Перипетии белорусского Координационного совета оппозиции и его участников показывают, что угроза для власти Александра Лукашенко с этой стороны несколько преувеличена. О том, как и почему записные русофобы из КС никак не могут раздуть «пожар революции» в Белоруссии, рассказывает постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Хотя Координационный совет и старается присвоить себе лавры «руководства» массовыми выступлениями протеста в Белоруссии, получается это у него довольно слабо. Дело тут, скорее всего, в том, что сам принцип, по которому создавался белорусский КС, не выдерживает никакой критики. На 4 сентября в КС, по словам его представителей, входили уже 4,3 тыс. членов, а зачисление, зачастую даже не согласованное с самими зачисляемыми, велось просто абы как. Понятно, что скоординировать что-либо в таких условиях довольно сложно. Особенно если не дремлют те, кто по долгу службы призван портить планы оппозиционерам.

А с организацией преследования инакомыслящих в современной Белоруссии и всегда дело было поставлено «на отлично», так что и обвинение можно было высасывать из пальца и изменять по ходу следствия. О чем свидетельствует случай с преследованием журналистов-регнумовцев Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, которые всего-лишь подняли голос против официально пестовавшейся в Белоруссии русофобии?

Читайте статью Сергея Артёменко «"Координационный совет» в Белоруссии: с таким-то счастьем, и на свободе!».