Лавров назвал неубедительной игру США в Шварценеггера в деле с Навальным
Москва, 10 сентября, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Обвинения в причастности российских высокопоставленных лиц к отравлению российского блогера Алексея Навального, которые выдвинул Вашингтон, являются голословными. Об этом сегодня, 10 сентября, на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ШОС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные партнёры, как в Германии, как и США не представляют никаких доказательств «причастности» России к ситуации с Навальным, желая, чтобы им «поверили на слово».
Глава МИД РФ добавил, что Москва уже «привыкла к голословным обвинениям».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США приложат максимум усилий для выявления виновных в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. При этом он допустил, что с большой долей вероятности к произошедшему могут быть причастны высокопоставленные российские официальные лица.