Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 15:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за время пандемии отмечается высокая смертность молодых пациентов, которые заболели COVID-19. Об этом 10 сентября заявил директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, за короткое время медикам и научным деятелям удалось лучше узнать о клинической картине болезни и терапии и собрать данные о течении болезни у различных возрастных групп.

«Эти данные говорят о том, что наши ожидания, что лица молодого возраста от 20 до 30 лет болеют меньше, как оказалось, болеют часто. При наличии факторов риска: сахарный диабет, ожирение, мы наблюдаем высокую летальность», — сообщил Шляхто.

По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Всего с начала пандемии в городе выявлен 38 651 случай заражения коронавирусом, выздоровели 26 776 человек, скончались 2590 человек.