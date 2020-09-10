Владикавказ, 10 сентября, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии скончалась пациентка, у которой был диагностирован COVID-19. Инфекция вызвала у 66-летней женщины серьезные осложнения, спасти ее не удалось. Как сообщили 10 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения региона, пациентка поступила в реанимацию Республиканской больницы скорой помощи 3 сентября с диагнозом COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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У женщины была диагностирована тяжелая форма внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонии, острый респираторный дистресс-синдром. Течение заболевания было осложнено из-за сахарного диабета, ишемической болезни сердца, кардиосклероза и гипертонии 3-й стадии. Несмотря на проводимую терапию, состояние больной ухудшалось, и 9 сентября она скончалась.

За последние 2,5 месяца в Северной Осетии это первый случай смерти пациента с диагнозом COVID-19. Общее число случаев летального исхода, таким образом, увеличилось до 68.