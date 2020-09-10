Москва, 10 сентября, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Рубль 10 сентября днем незначительно укрепляется в парах с иностранными валютами, но сейчас это просто поиск более-менее удобного диапазона для консолидации после мощных движений, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Доллар ближе к вечеру торгуется по 75,06 руб., закрепляясь в рамках 74−77 руб. все прочнее. Евро стоит 88,93 руб. и остается в пределах 88−90 руб., как и было видно ранее.

Фактически, рублевые пары сейчас просто ищут и стабилизируются в новых диапазонах, чуть выше предыдущих, но уже более соответствующих конъюнктуре.

Цены на нефть Brent сегодня в минусе, но по сравнению с первой половиной дня происходящее сейчас — просто легкие продажи.

Баррель североморского сорта торгуется по $40,54, все время пытается проскользнуть ниже $40 и оставляет за собой массу шансов для этого», — считает эксперт.

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