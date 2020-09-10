Уфа, 10 сентября, 2020, 15:23 — ИА Регнум. В Башкирии установлена величина прожиточного минимума. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Константин Егорович Маковский. Посещение бедных. 1874

По сообщению пресс-службы ведомства, среднемесячная величина прожиточного минимума в среднем за месяц во втором квартале 2020 года в расчете на душу населения установлена в размере 10 015 рублей. При этом, для трудоспособного населения эта величина составляет 10 641 рубль, для пенсионеров — 8155 рублей, а для несовершеннолетних — 10 077 рублей.

Отмечается, что этот показатель определяется каждый квартал на основании потребительской корзины в республике и данных статистики по региону об уровне потребительских цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги.