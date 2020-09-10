Москва, 10 сентября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. В настоящий момент предпосылки для закрытия экономики Москвы из-за коронавируса отсутствуют. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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"Мы не планируем вновь закрывать экономику — для этого нет предпосылок. Никаких новых ограничений на работу столичных предприятий мы не готовим», — сказал Ефимов агентству РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день сохраняются лишь санитарные требования — например, ношение масок, использование антисептиков и социальная дистанция.