Москва, 10 сентября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Демократическая партия США продолжит оказывать давление на президента Дональда Трампа с помощью уличных протестов. Об этом 10 сентября заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп-миротворец

«Отрыв был ещё больше, и здесь рейтинг Трампа в последние как раз несколько дней повысился. То есть это сокращение Трамп, в принципе, смог преодолеть. И объективно его тезис о том, что он будет президентом закона и порядка — отчасти стал срабатывать», — заявил Блохин.

«Это не значит, что демократы откажутся от разыгрывания этой протестной карты. Они будут и дальше пытаться спровоцировать Трампа на то, чтобы он применил силу и насилие. И тогда, если прольётся кровь, Трампа назовут кровавым диктатором и деспотом, что Америка движется к полицейскому государству», — считает он.

По данным на 9 сентября, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос и достиг самой высокой отметки с июня 2020-го года. В начале сентября, 47% респондентов положительно оценивают работу нынешнего лидера страны, 53% — негативно.