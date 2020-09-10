Рыбинск, Ярославская область, 10 сентября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области накануне 950-летия города отремонтируют дорогу к памятнику археологии «Усть-Шексна». Об этом сообщает администрация города.

Http://rybinsk.ru/ Усть-Шексна

Усть-Шексна — поселение, которое считают предшественником современного города. Оно находится в месте слияния Волги и Шексны напротив современного центра Рыбинска. В течение многих лет там идут археологические раскопки, которые позволили учёным сделать вывод о возрасте города.

В месте раскопок установлена стилизованная сторожевая башня с частоколом, построенная на месте аналогичного строения XII века. На территории создан интерактивный музей, проводятся экскурсии для туристов и жителей города. К Усть-Шексне ведёт грунтовая дорога. Таковой она останется и после ремонта. Власти объясняют это не отсутствием средств, а стремлением сохранить исторический дух.

«Это будет не асфальтовая дорога. Она будет выполнена из щебеночного покрытия. Считаем, что в этом историческом месте такой вид дорожного покрытия будет смотреться более гармонично и эстетично, чем асфальт, — сказал заместитель мэра Рыбинска Алексей Рябченков.

Деньги на ремонт выделены из бюджета Ярославской области. Затраты на дорогу к месту основания Рыбинска составят 5 млн 270 тысяч рублей. Работы планируют завершить в этом году.