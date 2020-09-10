Курск, 10 сентября, 2020, 15:09 — ИА Регнум. В Курской области в первом полугодии 2020 года со времени введения режима повышенной готовности уровень регистрируемой безработицы увеличился в 3,7 раза, сообщает ИА REGNUM.

Бен Шан. Безработные. 1938

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По итогам первого полугодия в регионе было зарегистрировано 16 тыс. 165 безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 2,84%. Год назад, по состоянию на 1 июля 2019 года, этот показатель составлял 0,81%.

К концу июля в органах службы занятости населения, согласно данным комитета по труду и занятости населения Курской области, на учёте состояли 19,4 тыс. безработных. Это на 20,2% больше по сравнению с июнем 2020 года и в 4,5 раза больше по сравнению с июлем 2019 года.