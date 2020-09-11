Варшава, 11 сентября, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Причиной разделов Польши была неспособность руководства страны выработать грамотную внешнюю политику, чем в итоге занимались ее соседи. Нынешний белорусский кризис может стать для Польши возможностью показать себя надежным партнером на евразийском пространстве, став (или не став, в зависимости от выбранного пути) производителем стабильности в отношениях между ЕС, Россией и Китаем. Что для этого необходимо, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В разы уступая Польше по размеру населения, Белоруссия способна переиграть Польшу благодаря своему географическому расположению, более того — она ее переигрывает. В том числе, очевидно, на российском и китайском направлениях — подавляющее большинство железнодорожных сообщений между Китаем и странами ЕС, включая Польшу, проходит через Белоруссию.

А тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий требует от ЕС и США санкций против белорусского руководства, игнорируя возможность Минска в будущем припомнить польскому премьеру недружественную риторику. И это при том, что Польша могла бы выиграть Белоруссию — стоит только еще раз подумать по поводу ориентирования своей политики на США. Польше выгодны отношения с Россией и Китаем, которые она почему-то рушит; а настраиваясь против России, она тем самым лишает себя способности интегрироваться в пространство, которое пытается создать ЕС с Китаем.

И это при том, что в новом геополитическом пространстве Евразии Европа, Россия и Китай становятся стержнем альянса, пошатнуть который стараются островные державы. В этой ситуации занимать нынешнюю позицию Польша могла бы, находись она по другую сторону океана, но не в самом сердце Европы. По счастью, в Варшаве есть силы, понимающие, насколько опасна антироссийская фобия для их же собственного государства.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Польша проигрывает Белоруссию и Китай».