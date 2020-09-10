Оренбург, 10 сентября, 2020, 15:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 10 сентября, референс-центр подтвердил 93 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено 10 843 носителя SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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На сегодняшний день в больницах лечение от коронавирусной инфекции получают 800 человек, из них 74 пациента находятся в тяжелом состоянии (14 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких). Кислородную поддержку получают 295 пациентов. Состояние 596 пациентов медики оценивают как состояние средней тяжести.

С начала пандемии в Оренбуржье от COVID-19 вылечили 9 777 пациентов. От последствий заболевания скончался 81 человек.