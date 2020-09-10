Москва, 10 сентября, 2020, 15:08 — ИА Регнум. В вопросе о дальнейшей судьбе Курильских островов в свете смены премьер-министра Японии следует ориентироваться на Конституцию РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Памятный знак в честь поправки к Конституции РФ о нерушимости границ. Южно-Курильск

«Что касается островов, то ответ очень простой: читайте новую Конституцию», — сказал Песков.

По его словам, в последних поправках, внесённых в Конституцию, содержится «однозначный ответ» на данный вопрос.