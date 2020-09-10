«Американский народ объективно устал от протестов» — у Трампа возник шанс?
Москва, 10 сентября, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Популярность президента США Дональда Трампа в своей стране начинает быстро восстанавливаться. Об этом 10 сентября заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».
«Здесь очевидно, что перед выборами 3 ноября динамика будет меняться. Вполне возможно, что Трамп в ещё большей степени усилит своё влияние и свой рейтинг, потому что американский народ объективно уже устал от этих протестов», — заявил Блохин.
По его словам, «две недели тому назад многие российские и американские аналитики уже похоронили Трампа», но теперь в соцопросах Трамп быстрыми темпами догоняет Байдена.
«И тот же Байден до коронавируса вообще был аутсайдером и в его победу никто не верил. Поэтому, кстати, демократы стали снова использовать миф о российском вмешательстве — для того, чтобы сформировать необходимый информационный фон для обоснования своего возможного поражения. Что, кстати, они делают и сейчас, — отметил он.
По данным на 9 сентября, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос и достиг самой высокой отметки с июня 2020-го года. В начале сентября, 47% респондентов положительно оценивают работу нынешнего лидера страны, 53% — негативно.