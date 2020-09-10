Москва, 10 сентября, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Популярность президента США Дональда Трампа в своей стране начинает быстро восстанавливаться. Об этом 10 сентября заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Здесь очевидно, что перед выборами 3 ноября динамика будет меняться. Вполне возможно, что Трамп в ещё большей степени усилит своё влияние и свой рейтинг, потому что американский народ объективно уже устал от этих протестов», — заявил Блохин.

По его словам, «две недели тому назад многие российские и американские аналитики уже похоронили Трампа», но теперь в соцопросах Трамп быстрыми темпами догоняет Байдена.

«И тот же Байден до коронавируса вообще был аутсайдером и в его победу никто не верил. Поэтому, кстати, демократы стали снова использовать миф о российском вмешательстве — для того, чтобы сформировать необходимый информационный фон для обоснования своего возможного поражения. Что, кстати, они делают и сейчас, — отметил он.

По данным на 9 сентября, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос и достиг самой высокой отметки с июня 2020-го года. В начале сентября, 47% респондентов положительно оценивают работу нынешнего лидера страны, 53% — негативно.