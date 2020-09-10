Челябинск, 10 сентября, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Концепция Минэнерго России по социальной газификации жилых домов может стать значительным подспорьем для населения Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Алексея Текслера Сергей Зюсь.

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«Губернатор участвовал в проработке этого вопроса, формулировал свои предложения. Для Челябинской области тема газификации — одна из наиболее приоритетных. Губернатор постоянно посещает муниципалитеты, люди на встречах с ним этот вопрос поднимают. Поэтому мы серьёзно наращиваем собственные планы по газификации, направляем заявки на дополнительное финансирование. И это решение может стать значительным подспорьем для жителей», — сказал Зюсь.

Как сообщало ИА REGNUM, жители регионов России смогут не платить за проведение «голубого топлива» к своим домам. Это предусматривает концепция социальной газификации, разработанная в Минэнерго РФ. Впервые её могут опробовать в Челябинской, Курганской, Московской и Тюменской областях.