Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 15:11 — ИА Регнум. В настоящий момент в Санкт-Петербурге свободны 15% коек для взрослых больных COVID-19 и 29% для детей с этой болезнью. Об этом 10 сентября заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

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По его словам, в настоящий момент в городе свободно 480 коек коек для больных взрослых, что составляет 15%, и 360 коек для детей, что составляет 30%.

«К субботе, после того как из больницы Семашко полностью выпишутся пациенты и она будет перепрофилирована под COVID-19, будут открыты 184 койки, в том числе койки родильного дома, которые будут принимать рожениц с COVID-19», — пояснил спикер.

Он уточнил, что в настоящий момент на ИВЛ из тех, кто госпитализирован, находится порядка 2900 человек из них 72 человека с COVID-19 и 52 человека с внебольничной пневмонией.