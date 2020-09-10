Москва, 10 сентября, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Патриотами можно считать большинство жителей России, считают 38%. По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), половину населения страны назвали патриотами 20%, меньшинство — 16%, никого — 9% граждан.

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В слово «патриотизм» разные люди вкладывают разное содержание. С точки зрения 77% опрошенных, патриотом не может быть человек, который равнодушен к родной природе, старается избежать службы в армии (71%) и не знает историю своей страны (69%).

Также нельзя назвать патриотом того, кто уезжает жить и работать за границу (55%), не ходит на выборы (49%), не знает текста гимна своей страны (40%), интересуется иностранной, а не отечественную культурой (33%), критикует власти своей страны (31%).

Телефонный опрос проведен 31 июля — 2 августа 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ Старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, считают себя патриотами своей страны 89% жителей России.

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