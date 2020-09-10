Подгорица, 10 сентября, 2020, 14:59 — ИА Регнум. В июле 2020 года домохозяйства Черногории потребили 94 888 987 кВтч (киловатт-часов) электроэнергии, что на 16,7% меньше, чем потребление в июле 2019 года. Средний июльский счет за электроэнергию для домохозяйств на уровне Черногории (без учета непрочитанных точек учета в непостоянных зданиях) составляет 26,30 евро. Такие данные приводит черногорская энергетическая компания EPCG.

inna_ Энергия

Согласно ранее опубликованным данным Евростата, в среднем по ЕС падение потребления электроэнергии составило 10%.

64,72% домохозяйств получат счет на сумму до 30 евро, от 30 до 50 евро — 18,99% потребителей, от 50 до 100 евро — 13,80% потребителей, а счет свыше 100 евро получат 2,49% домохозяйств.