Ростов-на-Дону, 10 сентября, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Более 111 тыс. семей, проживающих в Ростовской области, получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такие данные за период с января по июнь 2020 года ИА REGNUM привели в Ростовстате 10 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанции

Общая сумма, компенсирующая оплату услуг ЖКХ жителям Дона, за указанный период превысила 5,6 млрд рублей. Средний размер ежемесячной субсидии в Ростовской области составил 1 тыс. 743 рубля на одну семью.

«Ещё одно из направлений социальной помощи — поддержка льготных категорий населения при оплате услуг ЖКХ. Среднемесячный размер выплат на одного льготника достиг 896 рублей в месяц», — уточнили в Ростовстате.