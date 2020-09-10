Москва, 10 сентября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В США постоянно меняется баланс сил между двумя основными претендентами на пост президента страны. Об этом 10 сентября заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

Дональд Трамп

«Политическая динамика в Соединённых Штатах постоянно меняется. Две недели тому назад многие наши и американские аналитики уже похоронили Трампа буквально, а сегодня Трамп быстрыми темпами догоняет Байдена», — заявил Блохин.

«Тот же Байден до коронавируса вообще был аутсайдером и в его победу никто не верил. Поэтому, кстати, демократы стали снова использовать миф о российском вмешательстве — для того, чтобы сформировать необходимый информационный фон для обоснования своего возможного поражения. Что, кстати, они делают и сейчас», — указал он.

По данным на 9 сентября, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос и достиг самой высокой отметки с июня 2020-го года. В начале сентября, 47% респондентов положительно оценивают работу нынешнего лидера страны, 53% — негативно.