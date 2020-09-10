Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Если сравнивать эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге по предыдущим неделям, то наблюдается небольшой устойчивый подъем по количеству пациентов с подозрением на COVID-19. Ежедневно рост составляет 10−15 человек. Об этом 10 сентября заявил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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"Это небольшое увеличение, ежедневно 15−20 человек. Рост устойчивый, и говорить о каком-то резком эпидемическом подъеме с количеством увеличившихся кратно пациентов с COVID-19 мы не можем, но небольшой рост есть», — резюмировал спикер.

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По его словам, в настоящее время в Петербурге в девяти взрослых и в одном детском стационаре развернуты 3516 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Больных с COVID-19 принимают: Клиническая больница им. С. П. Боткина, Детская больница №5 им. Н. Ф. Филатова (362 койки), больница Св. Георгия, Городская больница №20 (стационар и поликлиника), Городская больница №40 (130 коек), Покровская больница, Александровская больница (286 коек), Мариинская больница (92 койки), Городская больница №15 (165 коек), Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова (200 коек).

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В свою очередь директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто уточнил, что «драматизировать сложившуюся ситуацию не надо, как и расслабляться».

«Если нужно будет перепрофилировать, думаю, что ряд федеральных клиник совершенно легко и быстро снова, вместе с городскими учреждениями, станут принимать пациентов с COVID-19. Я бы хотел успокоить жителей города, переживать в отношении недостаточности или отсутствия коек не нужно. Сейчас выделено оптимальное количество коек», — подытожил Шляхто.