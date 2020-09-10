Москва, 10 сентября, 2020, 14:37 — ИА Регнум. В США периодически выходят книги о мнимых связях президент страны Дональда Трампа с Россией. Об этом 10 сентября заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп )

«Такие книги ещё будут появляться и они уже были — например, книга Болтона, Майкла Вольфа… и, конечно, цель подобных публикаций — взорвать информационную бомбу, чтобы дискредитировать Дональда Трампа, показать, что это президент, который недостоин занимать пост президент Соединённых Штатов. Что он аморален и так далее и тому подобное», — заявил Блохин.

Он напомнил, что комиссия Мюллера потратила много времени на то, чтобы доказать связи Трампа с Россией, но так и не достигла этого.

«Это я хотел бы акцентировать — нет прямых доказательств. А все подобные утверждения — интерпретация различных американских политологов и аналитических центров», — указал он.

В США поступила в продажу книга уволенного сотрудника контрразведывательного управления ФБР Питера Стржока, участвовавшего в расследовании комиссии Роберта Мюллера о связях президента США Дональда Трампа с Россией. В книге автор поставил цель «раскрыть угрозу» для американского общества со стороны президента и объяснить, как именно связан с Москвой американский президент.