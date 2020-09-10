Киев, 10 сентября, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заразился коронавирусом. Данную информацию подтвердили 10 сентября в министерстве обороны Украины по запросу местной газеты «Сегодня».

President.gov.ua Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак

"Это правда. Хотя ещё несколько дней тому назад мы видели его на работе, и выглядел он абсолютно здоровым человеком», — заявил представитель министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в рядах ВСУ коронавирус выявили у 44 человек, семерых из которых госпитализировали.