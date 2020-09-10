Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на вопрос об объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области, что «никто не собирается навязывать изменение границ», логичен и другого ожидать было нельзя. После несостоявшегося объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа к таким темам Кремль будет относиться еще аккуратнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Солонников.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор. Санкт-Петербург

По его словам, Кремль занимает традиционную позицию, и трудно было себе представить, что кто-то в Кремле скажет, что «мы будем ломать всех через колено и объединять два регионе вне зависимости от того, что скажут местные жители».

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«Формулировка, с которой выступил Кремль, вполне логична и другого нельзя ожидать, — пояснил Солонников. — Тем более только что, по политическим меркам, была неприятная ситуация с объединением Архангельской области и НАО. Обжёгшись на одном, Кремль будет еще аккуратнее относиться ко всем остальным подобным темам».

Собеседник агентства отметил, что без серьезного обсуждения, без учета мнения населения, бизнеса и руководящих лиц Кремль никакой позиции по Санкт-Петербургу и Ленобласти занимать не будет.

«Пока речь идет об интеграции на уровне некоторых проектов, ряда направлений развития, создания общих комиссий между двух субъектов и так далее. В повестке дня 2021 — 2022 года тема объединения не стоит. Из Кремля педалировать данную тематику не станут ни в каком случае, даже если Кремль хотел такого объединения в перспективе, тем более этот проект не входит в повестку дня», — резюмировал политолог.