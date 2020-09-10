Ростов-на-Дону, 10 сентября, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В Ростовской области число граждан, оставшихся без работы, продолжает расти. Так, менее чем за месяц безработными признаны около 10 тыс. человек, передаёт ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный в поисках работы

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Напомним, что в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 24 августа 2020 года донской губернатор Василий Голубевпривёл следующие данные: в Ростовской области безработными признаны более 96 тыс. человек, уровень безработицы достиг 4,6%.

Согласно данным региональной службы занятости населения на 28 августа 2020 года, безработными гражданами признан 106 тыс. 61 житель Ростовской области. Уровень безработицы менее чем за неделю увеличился до 5,1%. При этом банк вакансий насчитывает всего лишь 45 тыс. 282 рабочих места.