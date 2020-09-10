Екатеринбург, 10 сентября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Опальный схимонах Сергий (Романов) всё же отлучён от церкви. Такое решение 10 сентября принял епархиальный суд.

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Поводом для этого стало то, что он продолжал вести богослужения. При этом ранее его лишили сана священника, а значит, такого права у него не было.

Как сообщало ИА REGNUM, всего прошло три заседания суда: 7 сентября, 9-го и 10-го. Ни на одно из них Сергий не явился. В июле епархиальный суд лишил его сана священника из-за того, что он выступил против антикоронавирусных мер. Тем не менее он продолжает вести службы в Среднеуральском женском монастыре.

По данным ряда СМИ, его имя связывают также с депутатом Госдумы («Единая Россия») Натальей Поклонской. Якобы он был её духовником.