Рим, 10 сентября, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Итальянская компания Maserati обнародовала тизер будущей модели внедорожника Grecale. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Maserati Maserati Grecale

Будущий внедорожник Maserati назван Grecale в честь сильного северо-восточного ветра Средиземного моря. В сообщении пресс-службы компании говорится, что ему суждено сыграть ключевую роль в развитии бренда.

Судя по фото профиля модели, она получит довольно длинный рельефный капот, покатую, оканчивающуюся спойлером крышу и сравнительно короткие свесы.

Ранее Maserati представила в Модене новый суперкар MC20.

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