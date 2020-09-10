Ново-Огарево, Московская область, 10 сентября, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Глубина экономического спада в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции оказалась меньше, чем в других ведущих странах. Об этом сегодня, 10 сентября, на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мировая пандемия

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит совещание по вопросам занятости и безработицы — все новости»

Глава государства подчеркнул, что в нынешнем году Россия, как и весь мир, столкнулась с объективными трудностями, когда из-за эпидемии коронавируса были вынужденно остановлены целые направления экономики.

Читайте также: Банк России ожидает «несколько лучшую» динамику роста ВВП по итогам года

«В этой связи отмечу, что глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах», — заявил российский лидер.

Глава государства привёл цифры. По его словам, в России за второй квартал 2020 года падение ВВП составило 8,5%, в США — 9,5%, в еврозоне — 15%.

«В определённой степени это, конечно, связано, как говорят некоторые эксперты, со структурой нашей экономики, но не только», — добавил Путин.

Также в сюжете: Росстат улучшил оценку снижения ВВП России во II квартале 2020 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат улучшил свою оценку снижения ВВП России во II квартале 2020 года с прежних 8,5% до 8%, за первое полугодие — с 3,6% до 3,4%. По уточнённым данным ведомства, объём ВВП России за II квартал 2020 года в текущих ценах составил 23 288,2 млрд рублей, а за первое полугодие — 48 605,8 млрд рублей.