Оренбург, 10 сентября, 2020, 13:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области перед судом предстанет бывший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Новосергиевскому району. Экс-полицейского обвиняют во взяточничестве, сообщает СУ СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Бывшему правоохранителю инкриминируют преступления по двум статьям УК РФ — получении должностным лицом взятки за незаконные действия и даче мелкой взятки.

По версии следствия, сотрудник ДПС с сентября 2018 года по июнь 2019 года получил от руководства двух частных компаний взятки в общей сумме более 160 тыс. рублей. Денежное вознаграждение предполагало обеспечение беспрепятственной транспортировки негабаритных грузов, превышающих норматив, на фурах по дорогам Новосергиевского и Переволоцкого районов Оренбуржья.

Автоинспектор лично передал командиру второй роты отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» взятку в размере 6 тысяч рублей, поскольку тот имел реальную возможность влиять на принятие решений своих коллег в части привлечения лиц к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

На имущество обвиняемого в коррупции бывшего сотрудника полиции стоимостью свыше 1,6 млн рублей наложен арест. Расследование уголовного дела завершилось. Материалы переданы в суд.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Оренбургской области, на момент возбуждения уголовного дела сотрудник был уволен из органов внутренних дел.