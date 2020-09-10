Москва, 10 сентября, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Появление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на грузинской политической арене вряд ли будет иметь положительные последствия. Но так будет и в любой другой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 сентября в беседе с региональными журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Песков прокомментировал заявление Саакашвили о намерении вернуться в Грузию и достойно «служить своей стране». Грузинский министр юстиции Тея Цулукиани пригрозила политику немедленным арестом.

По словам представителя Кремля, своей стране Саакашвили принёс большую трагедию, а на Украине устроил нечто, похожее на цирк. Это политик не показал, что появление его на арене какой-либо страны может иметь положительные последствия, скорее — отрицательные.

«Саакашвили никому ни успехов, ни удачи не принес», — сказал Песков.

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