Казань, 10 сентября, 2020, 14:07 — ИА Регнум. В Казани в одном из домов по проспекту Амирхана обнаружено тело 62-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний сын потерпевшего. Предварительно, 5 сентября между отцом и сыном произошла ссора, во время которой обвиняемый схватил нож и нанес несколько ударов по всему телу, в том числе в грудную клетку. После этого сын завернул тело в ковер и, спрятав его под кроватью, скрылся.

Погибшего обнаружила 9 сентября дочь, которая пришла навестить отца, так как тот несколько дней не выходил на связь.

Подозреваемый признался в содеянном. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в городе Мамадыш 2 сентября в одном из домохозяйств обнаружен труп 68-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. 24 августа мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Его тело нашли в выгребной яме одного из домовладений спустя несколько дней с 14-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержали 69-летнего владельца домохозяйства. Свою причастность к преступлению мужчина признал.

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