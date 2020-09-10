Москва, 10 сентября, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Реализация закона о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны потребует сотен миллионов рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, это следует из сопроводительных материалов к внесенному в Госдуму парламентариями от «Единой России» законопроекту.

Александр Александрович Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

Горожане, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя», получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

По информации правительства Севастополя, число таких граждан в настоящее время составляет 1217 человек.

На цели законопроекта потребуется в 2020 году 84,6 млн рублей, в 2021 году — 216 млн рублей, в 2022 году — 223,1 млн рублей, в 2023 году — 230,8 млн рублей. Деньги предлагается выделить из федерального бюджета.

Кроме того, по данным парламентариев, по состоянию на 26 марта 2020 г. численность лиц, награжденных знаком «Жителю осажденного Севастополя», состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляет 12 человек.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 октября 2020 года.