Ново-Огарево, Московская область, 10 сентября, 2020, 13:49 — ИА Регнум. К концу 2021 года в России нужно достичь уровня безработицы в размере 4,7% экономически активного населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Антонио Берни. Безработица. 1934

«К концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года. До того, о чём я уже упоминал — до 4,7% экономически активного населения», — заявил Путин.