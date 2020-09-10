Москва, 10 сентября, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Deutsche Bank — cам капитан очевидность. Но, скорее всего, это не век беспорядка, а век волатильности. То есть, золотой век для финансовых спекулянтов, фондовых, сырьевых и Форекс брокеров, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Изидор Кауфман. Прибыль (фрагмент). Кон.19- нач. 20 вв

«Интернет сделал рынки доступными для любого человека. Торговать можно прямо из дома. Особенно, если вам нечего делать, сидя на карантине.

Мир вступил в эпоху не только гибридных войн, но и высокой волатильности валютных пар, сырьевых и фондовых активов. При этом «немцы» не указали на главную причину — новую политику ФРС США, которая раньше ориентировалась на безработицу и инфляцию, а теперь будет проводить политику процентных ставок и выкупа активов по своему усмотрению.

Ну и, конечно, поведение инвесторов все больше будет определяться эмоциями или как принято теперь говорить модой. Например, загадка как можно покупать криптовалюту или акции компаний со слабыми или даже отрицательными денежными потоками.

Когда есть хорошо всем известные промышленные гиганты Total или «Лукойл», и для меня защитным активом являются не компании высоких технологий, а золото.

Молодое поколение, которое вступило в жизнь в новом веке, имеет другую ментальность. Время работает на них. Будущее принадлежит именно им.

Конечно, без ресурсов глобальная экономика работать не сможет. Будет по-прежнему плавиться сталь, вырабатываться электричество, добываться нефть и газ. По ценным бумагам предприятий данных отраслей будут выплачиваться дивиденды.

Однако захотят или акции данных компаний покупать инвесторы? Ведь акции растут тогда и только тогда, когда их покупают. Можно вспомнить, когда во время кризиса 2008 года, капитализация одной генерирующей компании оказалась меньше, чем наличные на ее счетах.

При этом инфляция от постоянного роста горячих денег в мировой экономике будет касаться, прежде всего, активов и биржевых товаров, а не потребительского рынка. Говоря простым языком, будет дорожать сырье, что для России с ее сырьевой экономикой однозначно неплохо. Из стран СНГ это касается также Азербайджана и Казахстана.

С геополитикой тоже все ясно. Сегодня на арене две мировые державы: Китай и США. Китайская перестройка оказалась намного более успешной, чем советская.

Модернизация страны начинается с экономики, а не с политики. Да и не факт, что России или Китаю подходит демократия европейского западного типа», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глобальный беспорядок будет определять эпоху, идущую на смену веку глобализации, который начался в 1980 году. Так считают стратег Deutsche Bank Джим Рейд и его коллеги.

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