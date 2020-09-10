Москва, 10 сентября, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правдивая ложь

Таким образом Лавров прокомментировал заявления правительства Германии о том, что запрос Генпрокуратуры РФ передан в органы независимой юстиции, поэтому правительство якобы уже ничего здесь сделать не может, однако параллельно Берлин требует от Москвы провести расследование.

«Это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, — сказал Лавров. — Текущая ситуация повторяет историю, которая сложилась с трагедией малайзийского Boeing в 2014 году над Украиной».

Напомним, ранее издание The Spigel со ссылкой на свои источники заявило об улучшении состояния Алексея Навального. По данным журнала, он окончательно пришёл в себя, уже может разговаривать и, вероятно, вспомнил детали происходившего до того момента, как ему стало плохо в самолёте.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября правительство Германии заявило, что российский блогер Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».

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