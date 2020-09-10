Красногорск, 10 сентября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. На рынке труда в России положение остаётся напряжённым. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Бен Шан. Безработные. 1938

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"Безработица — вот на что хотел бы обратить внимание. Безработица в России находится ещё на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6%», — заявил Путин.

«Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года. Где-то полтора года назад было у нас 4,7%, сейчас 6,3%. Вроде бы так в процентах немного, но это значительный рост», — указал он.

Президент признал, что повышение помощи безработным также повлияло на поддержание более высокого уровня безработицы.

«Мы дополнили пособия выплатами на детей. Напомню, эти меры изначально планировались как временные, с ограниченным периодом действий. Однако подчеркну, что ситуация на рынке труда, как я уже сказал, всё ещё остаётся напряжённой. Нужно и дальше адресно людей поддержать. Людей, которые оказались в сложном положении и пока ещё не нашли работу», — указал он.