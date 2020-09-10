Оренбург, 10 сентября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В Оренбурге днем 10 сентября на пешеходном переходе на ул. Терешковой под колеса автомобиля попал мужчина. Он получил смертельные травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

По данным ведомства, водитель «Шкоды» не предоставил мужчине право перехода через проезжую часть по зебре. В результате автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.

На месте ЧП работает полиция. По факту смертельного ДТП проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.