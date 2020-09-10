Иваново, 10 сентября, 2020, 13:43 — ИА Регнум. 187 детей с признаками ОРВИ не допущены до занятий 9 сентября в Ивановской области. Данные привёл на брифинге 10 сентября директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Бесконтактный термометр

«Хотел бы обратиться к родителям. Мы каждый день проводим мониторинг: сколько детей не было допущено к учебе в связи с признаками ОРВИ. Вдумайтесь в цифру: за вчерашний день до занятий не допустили 187 детей», — цитирует Фокина пресс-служба облправительства.

Глава облздрава подчеркнул: нельзя отправлять в школу детей с признаками заболевания, а при серьёзных симптомах нужно вызывать врача.

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Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент случаи коронавируса в ивановской области выявлены в двух школах — там учебный процесс не прерывался: два класса отправлены на дистанционное обучение, остальные учатся в очном режиме. Также в двух школах введён карантин из-за ОРВИ.