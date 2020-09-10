Москва, 10 сентября, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Влияние заказных кампаний против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не столь велико, как полагают их заказчики, и в Кремле видят такие кампании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

«Видим все заказные кампании, но их влияние не столь велико, как думают заказчики», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле исходят из реального положения дел, поскольку Санкт-Петербург «очень достойно» прошёл острую фазу пандемии коронавируса.