Красногорск, 10 сентября, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Спад экономической активности в России на фоне эпидемии коронавируса оказался меньше, чем в странах Евросоюза и США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

ИА REGNUM Рубль

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"Глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП оказалось меньше, чем в других ведущих странах. Мы знаем, вот у нас второй квартал текущего года — падение ВВП составило 8,5%. В США — 9,5%. В Еврозоне — 15%», — заявил Путин.

«В определённой степени это, конечно, связано, как говорят некоторые эксперты, со структурой нашей экономики, но не только. Очевидно и то, что сыграли свою роль целевые, продуманные и, главное, своевременные меры поддержки трудовых коллективов, предприятий, целых отраслей, которые были приняты на федеральном уровне правительством РФ и в регионах», — указал он.