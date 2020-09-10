Токио, 10 сентября, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Nintendo анонсировала новую версию консоли Nintendo Switch, вдохновлённую многопользовательским экшеном Fortnite. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября сообщают в пресс-службе компании.

Nintendo Switch

В Nintendo Switch: Особое издание Fortnite войдут: консоль с уникальным дизайном, желтый и синий джойконы, предустановленная игра Fortnite и код для загрузки особого комплекта предметов «Дикая кошка». Сообщается, что эта версия приставки поступит в продажу 30 октября 2020 года.

Напомним, Fortnite — это популярная игра в жанре «королевская битва», созданная американской студией Epic Games. В августе 2020 года она стала причиной судебного разбирательства между разработчиками и компанией Apple.