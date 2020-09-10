Абакан, 10 сентября, 2020, 13:31 — ИА Регнум. С начала отопительного сезона Хакасия перейдёт на оплату коммунальной услуги по отоплению по фактическому потреблению. Как сообщили ИА REGNUM 10 сентября в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, собственники многоквартирных домов будут платить за тепло только в отопительный период.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

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По словам и. о. министра строительства и ЖКХ республики Валерия Келина, такой способ оплаты очень удобен. Это поможет свести к минимуму количество перерасчётов в будущем.

В домах, не оборудованных приборами учёта, собственники продолжат платить по ранее утверждённому нормативу до конца 2020 года. С января 2021 года в регионе планируют утвердить единые нормативы, которые будут рассчитаны исходя из потребления в отопительный сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кызыле (Тува) с 11 сентября начинается отопительный период.

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