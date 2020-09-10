Москва, 10 сентября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Переговоры с главой МИД Китая, членом госсовета страны Ван И проведет 11 сентября в Москве «на полях» встречи глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 10 сентября говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Minsvyaz.ru КНР и Россия

«11 сентября «на полях» заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Москве в очном формате пройдут переговоры министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с членом Государственного совета, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что министры иностранных дел двух государств в первую очередь рассмотрят текущее состояние и пути развития партнерства России и Китая в непростой эпидемиологической ситуации и практические вопросы повестки дня двух стран.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств РФ и КНР проведут обсуждение итогов заседания СМИД ШОС, процесса подготовки к саммиту государств — постоянных членов Совбеза ООН, тематику взаимодействия в ООН, БРИКС, в формате РИК.

Помимо этого, Сергей Лавров и Ван И планируют обсудить проблематику Азиатско-Тихоокеанского региона, положение дел с иранской ядерной программой, ход сопряжения интеграционных инициатив на евразийском континенте и другие актуальные международные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объединение усилий стран ШОС необходимо для преодоления последствий пандемии коронавируса, их совокупный потенциал становится более востребованным.