Москва, 10 сентября, 2020, 13:29 — ИА Регнум. По итогам августа 2020 года российские дилеры реализовали 72 новых электрокара, что на 63,6% больше, чем за август 2019 года. Об этом 10 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Электромобиль на зарядке

Самой продаваемой маркой в сегменте новых электрокаров в прошлом месяце в России стал Audi. Электромобили данной компании приобрели 29 человек.

На втором месте в марочном рейтинге электрокаров оказался бренд Tesla. Авто американской компании приобрели 16 покупателей. Тройку лидеров замыкает Jaguar с результатом 10 проданных электромобилей.

На четвёртом и пятом местах соответственно BMW (9 ед.) и Nissan (5 ед.).

Далее по списку идут компании: Porsche, Hyundai и JAC, реализовавшие в РФ по одному автомобилю с электромотором.

Ранее в Федеральном институте промышленной собственности был запатентован небольшой электрический городской кроссовер, разработанный специалистами «Центра компьютерного инжиниринга» (CompMechLab) СПбПУ.

Читайте также: Компания Lucid выпустит электрический вседорожник Gravity